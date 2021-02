EU akkoord met indammen reizen vanuit donkerrode zones

maandag 1 februari 2021 , 20:49

© Skitterphoto

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten zijn overeengekomen aan de bestaande 'coronakaart' donkerrood gekleurde landen en regio's toe te voegen waar niet-noodzakelijke reizen krachtig ontmoedigd moeten worden. In die nieuwe donkerrode zones grijpen nieuwe virusvarianten snel om zich heen en is het risico van besmetting en daarmee de verspreiding van het coronavirus groot. Wie van een donkerrood gebied naar elders binnen de EU reist, wordt om een negatieve coronatest gevraagd en moet bij aankomst in quarantaine.

Het gaat om gebieden waar over een periode van veertien dagen 500 of meer besmettingen worden gemeld op 100.000 inwoners. Tot dusver kleurde het ECDC, het Europese RIVM, gebieden groen, oranje of rood, afhankelijk van hoe groot het gevaar van het coronavirus er is. De ambassadeurs van de lidstaten werden het er ook over eens dat reizigers uit oranje of rode gebieden kan worden gevraagd een test te doen voor ze vertrekken, nu de testcapaciteit overal sterk toeneemt.

Vrachtwagenchauffeurs hoeven niet steeds een test te overleggen maar als een lidstaat er op staat kan een sneltest volstaan. Grensstreekbewoners die vaak de grens over moeten om bijvoorbeeld naar school of hun werk te gaan hoeven niet te worden getest of alleen als dat niet buiten proporties gebeurt.

