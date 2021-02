'EU betaalde vergelijkbare prijs als VK voor vaccin AstraZeneca'

maandag 1 februari 2021 , 18:55

BRUSSEL (ANP) - De EU betaalde een vergelijkbare prijs voor de Covid-19-vaccins van AstraZeneca als de Britse regering. Een hoge ambtenaar van de Europese Commissie heeft dat in de begrotingscommissie van het Europees Parlement gezegd. Ze ontkende dat het dagelijks EU-bestuur bij de onderhandelingen over het vaccin meer inzette op een lage prijs dan op zoveel mogelijk doses.

"Onze prijs is volledig vergelijkbaar met die voor het Verenigd Koninkrijk", zei Sandra Gallina, topvrouw van het directoraat-generaal van gezondheid en mede-onderhandelaar namens de lidstaten. De Britten zouden 2,50 euro per dosis hebben betaald. De prijs van 1,78 euro per dosis, die een Belgische staatssecretaris in december per ongeluk twitterde, is niet correct, stelt Gallina.

De Europese Commissie sloot eind augustus een aankoopcontract van 300 miljoen doses met een optie van nog eens 100 miljoen met de Brits-Zweedse farmaceut die het middel met de Universiteit van Oxford ontwikkelde. De commissie is inmiddels in conflict met AstraZeneca omdat het de eerste aan de EU toegezegde hoeveelheid vaccins na goedkeuring voor markttoelating niet kan waarmaken. Intussen levert het bedrijf wel onverminderd aan het Verenigd Koninkrijk.

Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks drong aan op volledige transparantie over de afgesloten contracten en prijzen. De begrotingscommissie verwacht daarover nog een schriftelijk antwoord van Gallina.

Gallina zei te verwachten dat 70 procent van de bevolking van de EU tegen het einde van de zomer ingeënt kan zijn. Na het eerste kwartaal verwacht ze een versnelling van de leveringen, ook omdat dan meer vaccins waarschijnlijk zijn goedgekeurd. "In het tweede kwartaal zullen 200 miljoen mensen volledig gevaccineerd kunnen zijn."

