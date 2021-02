Buitenlandchef EU overlegt met helpers Navalny over bezoek in cel

maandag 1 februari 2021 , 16:16

BRUSSEL (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie overlegt met mensen rond de Russische oppositieleider Aleksej Navalny of hij hem in de gevangenis kan bezoeken. Josep Borrell reist donderdag af naar Moskou om daar met onder anderen de Russische minister van Buitenlandse Zaken te spreken.

Meerdere EU-landen willen dat Borrell de visite aan Rusland afblaast, nu het Kremlin hard optreedt tegen demonstranten die het voor Navalny opnemen. Toch naar Moskou afreizen wekt de indruk dat de EU de gifmoordaanslag op en opsluiting van Navalny en het neerslaan van betogingen niet zo serieus neemt, vinden ook veel Europarlementariërs.

Maar het bezoek gaat door, zegt een woordvoerder van Borrell. De hoogste diplomaat van de EU zal wel "de onacceptabele aanhoudende wijdverbreide opsluitingen en de dwang tegen mensen die in feite proberen hun politieke opvattingen uit te drukken" aansnijden. Juist om misstanden aan de kaak te stellen is het nodig om in gesprek te blijven, zei Borrell eerder.

Het hangt van Rusland af of Borrell de kans krijgt om bij Navalni langs te gaan, aldus de woordvoerder. "We hebben natuurlijk contact met zijn team om te kijken wat de mogelijkheden zouden zijn om zo'n ontmoeting plaats te laten vinden." Maar een diplomaat te gast eist zoiets niet, maar probeert het met zijn gastheer "eens te worden over het programma van het bezoek".

De EU-buitenlandchef zei eerder desgevraagd al dat hij Navalny graag zou bezoeken. Maar hij liet in het midden of hij daar veel werk van zou maken.

