Werkloosheid eurozone stabiel ondanks lockdownmaatregelen

maandag 1 februari 2021 , 12:32

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in december ondanks de ingestelde lockdownmaatregelen gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat net als in november 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Daarmee kwam het herstel dat sinds de zomer van vorig jaar inzette voorlopig wel ten einde.

Ook in de hele Europese Unie stokte het herstel. Volgens Eurostat zat 7,5 procent van de beroepsbevolking in de landenunie zonder werk. Dat percentage was eveneens gelijk aan november. Op jaarbasis is zowel in de eurozone als in de Europese Unie sprake van een stijging van de werkloosheid. In de eurozone bedroeg de werkloosheid in december 2019 circa 7,4 procent. In de Europese Unie was dit 6,5 procent.

Met name onder jongeren nam de werkloosheid verder toe. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar ging de werkloosheid in de eurozone omhoog naar 18,5 procent, van 18,1 procent een maand eerder. In de EU was steeg dit percentage van 17,5 naar 17,8. Volgens de schattingen van Eurostat zaten in december in de hele EU 16 miljoen mensen zonder werk. Daarvan wonen er 13,7 miljoen in een euroland.

Econoom Bert Colijn van ING benadrukt dat de tweede coronagolf niet echt effect lijkt te hebben op de werkloosheid. Hij wijst er wel op dat de werkloosheid onder jongeren het niveau van de eerste golf nadert. Dat geeft volgens hem aan dat met name mensen met een tijdelijk of flexcontract, waarvan veel jongeren afhankelijk zijn, hard worden geraakt door de crisis.

Terug naar boven