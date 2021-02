EU betreurt de ruim 5000 arrestaties bij demonstraties Rusland

maandag 1 februari 2021 , 8:52

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie betreurt de duizenden "wijdverbreide arrestaties" in Rusland zondag, heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter geschreven. Russen zijn massaal de straat opgegaan om steun te betuigen aan oppositieleider Aleksej Navalni, die vastzit sinds hij een paar weken geleden in Rusland is teruggekeerd.

De Russische autoriteiten hebben 5021 betogers gearresteerd, zeggen mensenrechtenactivisten. Volgens protestmonitorgroep OVD-Info zijn in de hoofdstad Moskou alleen al meer dan duizend demonstranten aangehouden. Er werd in meer dan 80 Russische steden gedemonstreerd

Behalve de arrestaties heeft de Europese Unie ook "het gebruik van disproportioneel geweld" tegen actievoerders en journalisten veroordeeld, is in het bewuste bericht op Twitter te lezen. "Mensen moeten het recht om te demonstreren kunnen uitoefenen zonder angst voor onderdrukking. Rusland moet zijn internationale verplichtingen nakomen", schreef hij verder.

Eerder zondag liet ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken van zich horen. Hij veroordeelde de "brute methodes" die de Russische autoriteiten tegen de demonstranten inzetten.

Rusland is niet van de kritiek gediend en reageerde door de stellen dat Amerika zich schuldig maakt aan ongeoorloofde inmenging in Ruslands binnenlandse aangelegenheden.

