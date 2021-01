Ook Europees Parlement stelt onderzoek in naar grenswacht EU

vrijdag 29 januari 2021 , 19:22

BRUSSEL (ANP) - Ook het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar de grenswacht van de Europese Unie. Het parlement is ongerust over de aanhoudende berichten over wantoestanden bij Frontex.

Het agentschap, dat de Europese buitengrenzen onder zijn hoede heeft, zou slecht omgaan met personeel en wegkijken of zelfs meewerken aan het illegaal terugsturen van vluchtelingen in hun bootjes. Een flink deel van het parlement wil dat directeur Fabrice Leggeri opstapt.

De onderzoekscommissie die zich over Frontex gaat buigen, gaat naast Leggeri en grenslidstaten ook journalisten horen. Vermoedelijk nodigt ze de onderzoeksjournalisten uit die de bedenkelijke omgang met zogeheten pushbacks in de wateren tussen Griekenland en Turkije aan het licht bracht.

Binnen vier maanden brengt de commissie verslag uit, zodat het parlement kan beoordelen hoe het verder moet met de in opspraak geraakte dienst. De commissie blijft aan om "voortaan democratische controle uit te oefenen op het agentschap", zegt Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks).

Alleen met "de onderste steen boven" kan Frontex "in de toekomst weer geloofwaardig opereren", meent Strik. Haar PvdA-collega Kati Piri wijst erop dat ze al om Leggeri's aftreden heeft gevraagd, maar dat het zich opstapelende slechte nieuws aantoont "dat de problemen van het agentschap veel dieper geworteld zijn".

Er lopen al onderzoeken naar Frontex van de Europese fraudewaakhond OLAF en van de Europese Ombudsman.

