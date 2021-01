Contract EU met AstraZeneca over levering coronavaccins openbaar

vrijdag 29 januari 2021 , 14:23

Bron: © European Union, ????

BRUSSEL (ANP) - Het contract dat de Europese Unie heeft gesloten met coronavaccinfabrikant AstraZeneca is openbaar gemaakt. Over de overeenkomst, die op verzoek van de farmaceut tot dusver geheim was, was veel te doen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder vaccins te kunnen leveren dan afgesproken.

In het contract, dat de Europese Commissie vrijdag publiceerde, is weggelakt hoeveel doses AstraZeneca levert, en wanneer en uit welke fabriek. EU-bronnen zeggen dat het Brits-Zweedse bedrijf 80 miljoen doses beloofde in de eerste drie maanden van het jaar, of eigenlijk zelfs 120 miljoen. AstraZeneca kondigde vorige week aan niet meer dan 31 miljoen doses te kunnen produceren door vertraging in een Belgische vaccinfabriek.

Daar neemt de EU geen genoegen mee. AstraZeneca zou de EU zo nodig maar vaccins moeten leveren uit zijn Britse fabrieken, ook al zijn die volgens het bedrijf voor het Verenigd Koninkrijk bedoeld. Het contract bepaalt dat AstraZeneca zich "naar redelijkerwijs beste vermogen" zal inspannen om de afgesproken hoeveelheid vaccins te maken in fabrieken in België, Italië/Ierland én het Verenigd Koninkrijk. Welke fabrieken precies zijn bedoeld, is niet zichtbaar.

De afspraak dat AstraZeneca zich verplicht zijn best te doen, is ook een belangrijk twistpunt. De topman van AstraZeneca gebruikte dat eerder als verweer: zijn bedrijf heeft geen resultaat beloofd, maar slechts een inspanning. Maar dat wekte de woede van de EU, die volhoudt dat dat alleen ging over de ontwikkeling en niet over de levering van het vaccin.

Ook wat de EU voor het vaccin betaalt is niet zichtbaar in de overeenkomst. Het vaccin van AstraZeneca wordt later op de dag naar verwachting goedgekeurd voor gebruik in de unie.

De vaccinmaker zou eerder deze week hebben aangeboden 39 miljoen doses te leveren. Maar dat is nog veel te weinig, vindt Brussel volgens een EU-bron. Bij het tot dusver laatste overleg van AstraZeneca met de Europese Commissie en de EU-landen, woensdagavond, zou de fabrikant dat bod niet hebben verhoogd.

Veel EU-landen, ook Nederland, hebben zwaar ingezet op het vaccin van AstraZeneca. Nederland hoopte in februari en maart al miljoenen vaccins te ontvangen, maar zou het met wat nu op tafel ligt moeten doen met ongeveer 1,2 tot 1,5 miljoen.

Zondag houdt commissievoorzitter Ursula von der Leyen een bespreking met de directeuren van alle zes producenten waar de EU contracten mee heeft afgesloten.

