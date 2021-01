Europol waarschuwt voor toename zwaar geweld door drugsbendes

vrijdag 29 januari 2021 , 10:55

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (ANP) - Europol waarschuwt in een nieuw rapport voor de toename van zwaar geweld dat wordt gebruikt door drugsbendes in de Europese Unie. Volgens de opsporingsdienst schrikken huurmoordenaars er steeds minder voor terug om in het openbaar zware wapens te gebruiken.

Het geweld vindt volgens Europol vooral plaats in steden waar drugs binnenkomen, bijvoorbeeld havensteden als Rotterdam en Antwerpen. Een toename van geweld is een toename van concurrentie op de drugsmarkt, staat in het rapport. Steeds meer groepen willen controle over aanvoerlijnen en over de distributie van drugs. Het gaat dan vooral om wiet en cocaïne.

Volgens het rapport neemt ook het geweld tegen niet-criminelen toe. Zo zouden agenten, journalisten, slachtoffers van mensenhandel, advocaten, havenmedewerkers en getuigen vaker het doelwit zijn van aanslagen gepleegd door bendes uit de onderwereld. Europol noemt de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 als voorbeeld van de toename van geweld.

Europol meldt dat het moeilijk kan zijn om de huurmoordenaars op te sporen, omdat die vaak geen banden hebben met de bende waarvoor ze iemand hebben gedood. De moord is in veel gevallen een zakelijke transactie.

Een manier om dit zware geweld tegen te gaan, is betere internationale samenwerking, staat in het rapport.

Terug naar boven