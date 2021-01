Brussel wil hele productielijn van AstraZeneca-vaccin doorlichten

donderdag 28 januari 2021 , 20:58

BRUSSEL (ANP) - Niet alleen de Belgische coronavaccinfabriek die in het middelpunt staat van de ruzie tussen de Europese Unie en vaccinmaker AstraZeneca wordt doorgelicht. Alle fabrieken, toeleveranciers en anderen in de EU met een aandeel in de vaccinproductie van AstraZeneca kunnen bezoek van inspecteurs verwachten. Dat geldt mogelijk ook voor het Leidse bedrijf dat het vaccin voor de farmaceut maakt.

"De Europese Commissie heeft gevraagd een inspectie van de productieflow te organiseren", zegt de Belgische toezichthouder op geneesmiddelen. "Aangezien het om verschillende locaties gaat, zullen verschillende inspectiediensten en autoriteiten deze oefening samen uitvoeren."

De Belgische geneesmiddelenautoriteit FAGG liet woensdag al weten inspecteurs naar de vaccinfabriek in Seneffe te sturen waar volgens AstraZeneca de productie hapert, waardoor het bedrijf de EU maar een klein deel van de afgesproken doses zegt te kunnen leveren. De toezichthouder zou in actie zijn gekomen op verzoek van de Europese Commissie, al wilde die dat niet bevestigen.

Het is onduidelijk of de onderzoekers, met volgens het FAGG ook collega's uit Nederland, al in Seneffe langs zijn geweest. De fabriek van Novasep zou een van de twee plaatsen zijn in de EU waar het Brits-Zweedse AstraZeneca zijn coronavaccin maakt. De andere komen mogelijk van het Leidse Halix, dat zelf zegt het vaccin te produceren. De topman van AstraZeneca noemde België en Nederland eerder als de twee EU-landen waar het vaccin wordt gemaakt.

Welke fabrieken voor AstraZeneca produceren is plotseling belangrijk geworden nu de farmaceut en de Europese Commissie touwtrekken over de levering van de vaccins. De commissie heeft juist uitdrukkelijk vier fabrieken in het contract opgenomen om zeker te stellen dat de aanvoer zou kunnen doorgaan als er een zou haperen, zeggen EU-bronnen. Naast die in Seneffe zou het gaan om twee Britse en een Duitse. De commissie vindt dat ook de fabrieken op Britse bodem zo nodig aan de EU moeten leveren, terwijl AstraZeneca volhoudt dat die voor de Britten zijn bedoeld. Londen kijkt met argusogen toe.

Bovendien is het de bedoeling dat EU-landen vanaf vrijdag de export van coronavaccins kunnen tegenhouden als de leveringen aan de EU in de knel raken. Dat zou kunnen betekenen dat Halix geen vaccins meer mag leveren aan het Verenigd Koninkrijk. En de Belgische fabriek waar het vaccin van Pfizer wordt gemaakt evenmin.

