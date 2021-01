EU-voorzitter wil levering vaccins zo nodig afdwingen

donderdag 28 januari 2021 , 18:16

BRUSSEL (ANP) - De EU moet zo nodig de productie en levering van Covid-19-vaccins aan de bevolking juridisch afdwingen. Het EU-verdrag maakt het wettelijk mogelijk in te grijpen als de bevoorrading van bepaalde urgente producten gevaar loopt, schrijft de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel aan vier bezorgde EU-leiders.

Tot dusver "heeft de uitleg van bepaalde farmaceutische bedrijven ons niet gerustgesteld", aldus de Belg. "We zetten de dialoog voort maar ik denk dat de EU robuuste actie moet ondernemen om de levering van vaccins veilig te stellen. We moeten concreet tonen dat de bescherming van de EU-burgers onze absolute prioriteit blijft", schrijft hij aan de leiders van Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken en Griekenland. "Ongerechtvaardigde vertragingen zouden de levens van miljoenen in gevaar brengen."

De EU is in een felle strijd verwikkeld met het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca over de door Brussel bestelde coronavaccins. AstraZeneca zegt in het eerste kwartaal maar een kwart van de afgesproken hoeveelheid te kunnen leveren aan de EU-landen. Dreigen met het inzetten van het zware artikel 122 uit het EU-verdrag kan volgens ingewijden als laatste drukmiddel dienen als de gesprekken met de farmaceut niet tot een oplossing leiden.

De EU heeft in totaal 400 miljoen doses besteld van het vaccin, waarvan er 11,6 miljoen naar Nederland zouden gaan.

