Opschorting EU-regels voor staatssteun verlengd tot 31 december

donderdag 28 januari 2021 , 15:48

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verlengt de tijdelijke opschorting van staatssteunregels tot 31 december. Ook gaan de maximumbedragen omhoog waarmee lidstaten ongestraft bedrijven mogen steunen in verband met de coronapandemie en kunnen bepaalde leningen worden omgezet in giften.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging): "De uitbraak van het coronavirus houdt langer aan dan we hadden gehoopt. We moeten er voor blijven zorgen dat de lidstaten hun bedrijven de noodzakelijke steun kunnen bieden om er doorheen te komen." De huidige coulante regeling zou 30 juni stoppen, behalve voor herkapitalisatie, die 30 september zou aflopen.

Voor zwaar door de coronacrisis getroffen ondernemingen, met een omzetverlies van minstens 30 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019, gaat het plafond voor compensatie voor vaste kosten omhoog van 3 naar 10 miljoen euro per bedrijf. De huidige steun die bedrijven aan directe subsidies of belastingvoordelen kunnen krijgen wordt meer dan verdubbeld. Voor de meeste sectoren betekent dat een verhoging van 800.000 naar 1,8 miljoen euro voor toegestane staatssteun. Alleen voor agrarische en visbedrijven liggen de plafonds lager.

Daarnaast mogen lidstaten desgewenst tot eind 2022 eerdere leningen en andere vormen van opeisbare steun omzetten in directe subsidies. Voor agrarische bedrijven gaat een maximum gelden van 225.000 euro, voor de visserij en aquacultuur 270.000 euro en voor bedrijven in de andere sectoren 1,8 miljoen euro.

De commissie schortte op 19 maart 2020 al bepaalde staatssteunregels op in verband met de pandemie in de hoop bedrijven in de EU overeind te houden en werkgelegenheid te redden.

Terug naar boven