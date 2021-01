Groeiende geneesmiddelentekorten in veel Europese landen

donderdag 28 januari 2021 , 14:03

DEN HAAG (ANP) - Veel Europese landen kampten het afgelopen jaar met nog meer geneesmiddelentekorten dan in 2019. Dat meldt apothekersorganisatie KNMP op basis van onderzoek van de Europese koepelorganisatie van openbaar apothekers PGEU.

Alle 26 onderzochte Europese landen hadden in 2020 geneesmiddelentekorten. In 17 landen is de situatie verder verslechterd, in acht landen bleef het gelijk, waaronder Nederland.

In 65 procent van de onderzochte landen was een tekort aan meer dan 200 geneesmiddelen en in acht landen zelfs aan 400.

Vorige week werd al bekend dat de tekorten ook in ons land vorig jaar groot waren, al is de situatie niet nog beroerder dan in 2019. In 2020 waren er 1480 geneesmiddelentekorten tegenover 1492 in 2019.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Volgens de apothekers zijn hier ook economische redenen voor, zo klonk vorige week al: "Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied", aldus KNMP.

