Europol: voor tonnen aan valse euro's gevonden, nepgeld ook in NL

donderdag 28 januari 2021 , 13:27

DEN HAAG (ANP) - De autoriteiten hebben in Roemenië een bende valsmunters opgerold en tonnen aan nepgeld in beslag genomen. De criminele organisatie was volgens Europol al drie jaar actief en maakte zowel euro's na als Roemeense lei. De nagemaakte bankbiljetten waren ook ontdekt in Nederland.

De politie viel bij de operatie tegen de bende 28 huizen binnen en arresteerde tien verdachten. Naast 450.000 euro aan nagemaakte bankbiljetten, werd ook voor zo'n 16.000 euro aan echt geld in beslag genomen. Ook troffen de agenten cocaïne en cannabis aan.

Aan de invallen ging een internationaal onderzoek vooraf. Daar waren volgens het in Den Haag gevestigde Europol ook politiediensten bij betrokken uit België, Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

