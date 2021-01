Brussel start mededingingsonderzoek naar voedingsfabrikant Mondelez

donderdag 28 januari 2021 , 15:13

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een formeel onderzoek begonnen naar mogelijke schending van de mededingingsregels door Mondelez, een van de grootste producenten van chocolaatjes, koekjes en koffie in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur onderzoekt of de onderneming de handelsstromen van dergelijke producten tussen de lidstaten heeft bemoeilijkt, aldus de commissie.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager speelt Mondelez een sleutelrol op de markt, met producten als Milkarepen, Côte d'Or, Toblerone en Bastognekoekjes. "Chocolade, koek en koffie zijn producten die dagelijks door Europese burgers worden geconsumeerd. We bekijken of Mondelez de vrije competitie heeft verstoord, wat uiteindelijk leidt tot hogere verkoopprijzen van die producten."

Het onderzoek wordt "met voorrang" gestart. Brussel vermoedt dat de snoepgigant onder meer afspraken heeft gemaakt met afnemers die de import of de verkoop van bepaalde producten van Mondelez beperken, waardoor er schaarste ontstaat en de prijzen van de populaire repen of koekjes stijgen. Ook zou het bedrijf mogelijk de handel in bepaalde lidstaten hebben bemoeilijkt.

