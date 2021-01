Londen wil niet zomaar Britse vaccins AstraZeneca naar EU sturen

donderdag 28 januari 2021 , 10:53

LONDEN (ANP) - De Britse regering wil dat de levering van vaccins voor eigen burgers "niet wordt verstoord". Daarmee reageerde minister van Kabinetszaken Michael Gove bij de BBC op de vaccinruzie tussen de EU en de in Cambridge gevestigde farmaceut AstraZeneca.

De EU en AstraZeneca liggen met elkaar overhoop omdat het bedrijf minder vaccins levert dan verwacht. Dat zou te maken hebben met problemen bij een Belgisch bedrijf dat het vaccin voor AstraZeneca maakt. De productie van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk verloopt wel goed. Brussel wil daarom dat het bedrijf desnoods vaccins vanuit Britse fabrieken naar het Europese vasteland stuurt.

Gove liet blijken er niets voor te voelen om die 'Britse' vaccins aan de EU te leveren als dat betekent dat zijn land minder doses krijgt. "Nee, het is cruciaal dat we vasthouden aan de planning waar we afspraken over hebben gemaakt die als uitgangspunt dienen voor ons vaccinatieprogramma", reageerde hij bij de Britse omroep.

"Maar daarnaast weet ik zeker dat we allemaal al het mogelijke willen doen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd in de landen die we als vrienden en buren zien", benadrukte de politicus. "De beste manier om dat te bereiken is via een dialoog, samenwerking en vriendschap."

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa de koploper op vaccinatiegebied. In het voormalige EU-land hebben inmiddels ruim 7 miljoen mensen een eerste prik gekregen.

Terug naar boven