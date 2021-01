EU-ambassadeur in de VS roept Biden op invoertarieven op staal en aluminium op te heffen

donderdag 28 januari 2021 , 12:03

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Stavros Lambrinidis, de Ambassadeur van de Europese Unie in de Verenigde Staten, roept namens de EU Joe Biden op om de invoertarieven op Europees staal en aluminium onmiddellijk op te heffen. Dat deed hij op een online evenement, georganiseerd door de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Hij wil dat de VS samen met de EU werken aan een oplossing voor het langdurige geschil over vliegtuigsubsidies.

Indien de VS de invoertarieven opheft zal de EU op haar beurt direct de zelf opgelegde invoertarieven voor staal en aluminium uit de VS opheffen. Volgens Lambrinidis zou dit een grote impuls geven aan veel sectoren voor beide partijen. Deze opheffingen moeten een opmaat zijn naar het voor ten minste zes maanden bevriezen van de staatssteun voor zowel de Europese vliegtuigfabrikant Airbus als de Amerikaanse evenknie Boeing.

De wens om deze geschillen op te lossen heeft deels te maken met concurrentie vanuit andere landen. Zo bouwt China aan 100% gesubsidieerde vliegtuigen, die binnenkort ook de mondiale markt kunnen overspoelen. Volgens Lambrinidis vormt dit een reëel strategisch gevaar.

De EU is bereid om in brede zin samen te werken om de trans-Atlantische handelsrelatie te verbeteren. De ambassadeur gaf aan dat er vanuit Europa geen enkele intentie is om een 'Fort Europa' te worden. Om de handelsrelatie nieuw kracht bij te zetten, stelde hij onder meer een handels- en technologieraad voor, waar zorgwekkende kwesties kunnen worden aangepakt. Ook wordt op het gebied van klimaatverandering samenwerking gezocht met de VS.

