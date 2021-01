Europees grenswachtagentschap schort operaties in Hongarije op

woensdag 27 januari 2021 , 20:25

© Europese Unie, 2016. Foto: Boryana Katsarova

WARSCHAU (ANP/AFP) - Het Europese grenswachtagentschap Frontex heeft al zijn operaties in Hongarije opgeschort. Dat gebeurt nadat het Europees Hof van Justitie in december oordeelde dat de Hongaarse asielprocedures veel gebreken vertonen.

De bescherming van de buitengrenzen kan alleen succesvol zijn als onze samenwerking en activiteiten volledig in lijn zijn met EU-wetten, aldus een Frontex-woordvoerder. EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) verwelkomde de stopzetting van de Frontex-activiteiten in Hongarije.

De nationalistische regering van premier Orban overtrad Europese wetten onder meer door asielzoekers te weigeren een aanvraag te kunnen doen door ze terug te sturen naar Servië. De Hongaarse regering ligt al langer op ramkoers met Brussel over migratie- en asielpolitiek. Orban wil eigenlijk geen moslims in zijn land opnemen.

Frontex zelf is overigens ook in opspraak. Zo heeft OLAF, de fraudewaakhond van de EU, een onderzoek ingesteld naar vermeende misstanden zoals wangedrag tegen personeel en het illegaal terugsturen van migranten.

Het in Warschau gevestigde grenswachtagentschap heeft volgens critici herhaaldelijk weggekeken of zelfs een aandeel gehad in zogeheten 'pushbacks' op zee tussen Griekenland en Turkije. De Griekse kustwacht zou onder de ogen van Frontex-medewerkers op gewelddadige wijze boten met migranten en vluchtelingen hebben teruggestuurd.

Terug naar boven