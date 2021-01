Britse bedrijven na brexit op zoek naar oplossingen in Nederland

woensdag 27 januari 2021 , 13:51

Bron: © PDC

DEN HAAG (ANP) - Britse bedrijven zoeken steeds vaker naar oplossingen in Nederland om hun klanten in de Europese Unie goed te kunnen blijven bedienen. Dat doen ze bijvoorbeeld door een vestiging te openen in Nederland of door logistieke of fiscale dienstverlening uit handen te geven aan een Nederlands bedrijf. Dat melden de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL).

In 2019 kozen 397 internationale ondernemingen voor Nederland. Daarvan deden 78 bedrijven dat wegens de brexit. "Vorig jaar was dat ook een beduidend aantal", zegt een woordvoerder van de NFIA. "De transitieperiode van de brexit is voorbij maar de aanwas neemt toe, dit zijn de drukste maanden die we tot nu toe hebben gehad. Bedrijven zien dat het goed is om in Nederland te zitten."

De NFIA is momenteel in gesprek met meer dan vijfhonderd bedrijven die een overstap of uitbreiding naar Nederland overwegen. Ongeveer de helft daarvan is Brits. Het gaat volgens de NFIA om bedrijven voor wie het een probleem is wanneer ze de Europese markt niet binnen 24 uur kunnen bereiken, zoals groente- en fruitverkopers. "Ze willen zonder extra barrières hun werk blijven doen in Europa. Veel bedrijven zien dat de brexitdeal daarvoor geen soelaas biedt", aldus NFIA.

Ook NDL, dat fungeert als matchmaker tussen Britse bedrijven en Nederlandse dienstverleners, heeft het druk. "Het laatste kwartaal van vorig jaar liepen vijftig brexitgerelateerde projecten. In januari zijn dat er al bijna dertig", zegt Jochem Sanders, manager bij NDL. "Bedrijven hebben lang de kat uit de boom gekeken, maar nu moeten ze handelen."

Ondanks de handelsdeal is het vrij verkeer van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ten einde. Zo hebben Britse webshops moeite om hun spullen te verkopen in de EU. Marktonderzoeker Markit meldde eerder dat de levertijden ongekend hard zijn gestegen door de brexit en coronamaatregelen. Transporteurs hebben te maken met veel meer administratieve rompslomp.

Daar komt bij dat iedereen die vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk reist een negatieve coronatest moet laten zien, waardoor vrachtwagenchauffeurs extra tijd kwijt zijn. Ook hebben Britse bedrijven na het verlaten van de interne markt van de EU te maken met btw-regels van 27 verschillende landen.

Dit alles leidt tot zoveel problemen dat zelfs adviseurs van het Britse ministerie van Handel Britse bedrijven aanraden om een vestiging in de EU te openen, schrijft The Guardian. Zo kunnen bedrijven hun goederen veel vrijer distribueren. De Kamer van Koophandel laat weten dat het niet kan zien of een bedrijf dat zich in Nederland vestigt een moederbedrijf heeft in het Verenigd Koninkrijk.

Terug naar boven