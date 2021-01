Laatste waarschuwing Brussel aan Polen over rechterlijke macht

woensdag 27 januari 2021 , 13:14

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Polen moet binnen een maand een tuchtkamer buiten werking stellen die de onafhankelijkheid van Poolse rechters bedreigt. Anders kan de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen, waarschuwt zij.

De tuchtkamer van het Poolse hooggerechtshof zit de commissie al langer hoog. Het parlement, waar de regeringspartijen de lakens uitdelen, kan zich met de samenstelling van die kamer bemoeien. Die kan vervolgens rechters schorsen, korten op hun salaris of hun onschendbaarheid opheffen zodat ze kunnen worden vervolgd. Dat zet de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht op het spel en gaat in tegen het Europees recht, stelt de commissie. Rechters schrikken mogelijk terug voor uitspraken die de regering onwelgevallig zijn, in de wetenschap dat ze daarvoor kunnen worden afgestraft.

De Poolse regering ondergraaft de rechtsstaat door de rechtspraak naar haar hand te zetten, vindt de commissie al geruime tijd. De officiële waarschuwing is de laatste stap in de juridische procedure die vorig voorjaar tegen Polen werd begonnen. Het Europees Hof van Justitie heeft Brussel in een aantal eerdere zaken gelijk gegeven.

Terug naar boven