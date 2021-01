Eurolanden tekenen nieuw verdrag noodfonds ESM

woensdag 27 januari 2021 , 11:34

Bron: Flickr EU2017EE Estonian Presidency / Aron Urb (EU2017EE)

BRUSSEL (ANP) - De negentien eurolanden hebben een nieuw verdrag over het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, ondertekend. De verdragswijziging is nodig zodat het fonds vanaf 2022 kan worden ingezet als vangnet voor probleembanken in de eurozone.

Tot nu toe kan het ESM alleen met leningen landen in nood te hulp schieten, zoals het deed om Griekenland financieel op de been te houden. Maar straks kan het fonds ook worden ingezet als kredietlijn bij de herstructurering van probleembanken en bij de afwikkeling van faillissementen van banken. Daar hebben de Europese banken een pot voor, het zogeheten gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF). Vanaf 2022 kan het ESM dit SRF zo nodig bijspringen met leningen.

Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe spreekt van "een mijlpaal" omdat het ESM in de toekomst "financiële crises in de eurozone kan helpen voorkomen". De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, werden het eind november al eens over de nieuwe rol van het ESM vanaf 2022. De nationale parlementen van de eurozone, waaronder de Tweede Kamer, moeten de aanpassingen ook nog goedkeuren.

