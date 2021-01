AstraZeneca: te weinig tijd door late beslissing EU

dinsdag 26 januari 2021 , 23:08

Bron: © European Union, 2020

BERLIJN (ANP/RTR) - AstraZeneca had niet genoeg tijd om problemen op te lossen bij externe partners in het productieproces van het coronavaccin. Dat komt doordat de Europese Unie pas laat besliste om een contract voor de levering af te sluiten, zegt topman Pascal Soriot van de farmaceut tegen de Duitse krant Die Welt.

Eind vorige week werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Volgens Soriot waren de met de EU overeengekomen volumes niet bindend. "De reden waarom we dat zeiden, is omdat de EU min of meer tegelijk met het Verenigd Koninkrijk wilde worden beleverd, ook al werd het contract drie maanden later getekend."

In augustus kocht de EU 300 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin voor 750 miljoen euro. Dat was nadat Groot-Brittannië 100 miljoen doses bestelde en de Verenigde Staten 300 miljoen doses bestelden in mei.

EU-president Charles Michel zei eerder dat de Europese Unie farmaceutische bedrijven gaat houden aan hun contracten voor de levering van coronavaccins. "We zijn van plan om farmaceutische bedrijven de contracten die ze hebben ondertekend te laten respecteren door de wettelijke middelen die ons ter beschikking staan te gebruiken", zei hij zondag op de Franse radiozender Europe 1.

Regeringen willen weten waar ze op kunnen rekenen. Dat is bijvoorbeeld nodig om te beslissen of ze doses achter de hand moeten houden om ingeënte mensen de noodzakelijke tweede prik te kunnen toedienen. Anders kunnen ze die vast gebruiken voor nieuwe groepen.

