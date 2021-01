Brussel stemt in met miljardensteun voor accu van de toekomst

dinsdag 26 januari 2021 , 19:12

© Europese Unie, 2014

BRUSSEL (ANP) - Twaalf EU-landen mogen miljarden uittrekken voor een onderzoeksproject naar een nieuwe generatie accu's voor elektrische auto's. De Europese Commissie heeft dinsdag haar goedkeuring gegeven voor de staatssteun van 2,9 miljard euro.

De Europese Unie wil de concurrentie aan met China en andere Aziatische landen, die de accu- en batterijmarkt grotendeels in handen hebben. De EU wil in 2025 genoeg hebben aan accu's van eigen makelij en ze niet langer uit het oosten halen.

Bedrijven in Duitsland, Frankrijk en tien andere lidstaten kunnen nu aanspraak maken op overheidssteun om de accu van de toekomst te ontwikkelen. Onder meer BMW en Fiat zouden in aanmerking willen komen. De bedrijven steken zelf nog eens 9 miljard euro in het project.

De Europese economie staat voor een enorme vernieuwingsslag, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Daarom is het "verstandig" dat overheden en bedrijven samen optrekken en de risico's delen. "Om de industrie te helpen innovatievere en duurzamere accu's te ontwikkelen."

