'ECB kijkt of banken bestand zijn tegen golf aan wanbetalingen'

dinsdag 26 januari 2021 , 15:38

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de kredietrisico's bij banken komende tijd extra scherp in de gaten, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens de bronnen probeert de toezichthouder zo uit te zoeken of banken bestand zullen zijn tegen een mogelijke golf aan wanbetalingen vanwege de coronacrisis.

De ECB en nationale waakhonden zouden grote financiële concerns als BNP Paribas en Deutsche Bank ook dwingen om aanvullende informatie te vertrekken over hun uitstaande leningen aan bedrijven. Een woordvoerder van de centrale bank uit Frankfurt wilde dit evenwel niet bevestigen.

De banken hebben afgelopen maanden al veel geld apart gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Maar de ECB zou toch bezorgd zijn over de wijze waarop diverse banken dit soort kredietrisco's in de boeken verwerken. Als de steunmaatregelen van overheden straks worden afgebouwd, kunnen ze wel eens met onvoorziene omstandigheden te maken krijgen.

Ook de grote Nederlandse banken hebben afgelopen jaar veel geld in hun stroppenpot gestopt. Door de crisis verslechterden hun resultaten in rap tempo. ING en ABN AMRO hebben ook flinke banenreducties aangekondigd, al stonden die ingrepen volgens de banken deels los van de virusuitbraak. Hoe de Nederlandse banken er voorstaan wordt volgende maand duidelijk, als ze hun jaarcijfers publiceren.

