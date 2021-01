Schotland praat met EU over deelname aan Erasmus-programma

dinsdag 26 januari 2021 , 14:13

EDINBURGH (ANP) - Schotland zoekt uit of het ondanks de brexit toch kan deelnemen aan het uitwisselingsprogramma Erasmus+ voor Europese studenten. Minister van Onderwijs Richard Lochhead heeft daar "productieve gesprekken" over gevoerd met Eurocommissaris Mariya Gabriel, bericht de BBC.

De Britse deelname aan het uitwisselingsprogramma eindigde dit jaar, tegen de zin van Schotland en Wales. Minister Lochhead noemde dat een "enorme klap" voor Schotse studenten. De Britse regering zet een alternatief programma op dat is vernoemd naar wiskundige Alan Turing.

Het Britse vertrek uit Erasmus valt slecht bij sommige leden van het Europarlement. Zo'n 145 Europarlementariërs hebben de Europese Commissie gevraagd om te kijken of iets geregeld kan worden voor Schotland en Wales. Minister Lochhead zei die politici erg dankbaar te zijn en benadrukte nauw contact te houden met zijn collega in Wales.

De Duitse Europarlementariër Terry Reintke zei volgens de BBC dat iedere jonge Europeaan de kans zou moeten krijgen om mee te doen aan een uitwisselingsprogramma. Ze noemde de tijd die ze voor haar studie doorbracht in het Schotse Edinburgh "een van de mooiste periodes" van haar leven.

De regionale leiders van Schotland botsen vaker met de regering in Londen over de brexit. Een meerderheid van de Schotten stemde bij het referendum in 2016 tegen een vertrek uit de EU, terwijl het grootste deel van de Engelse kiezers juist voor was.

