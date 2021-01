'Brussel denkt over goedkeuringseis voor export coronavaccins'

dinsdag 26 januari 2021 , 12:19

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie denkt erover vaccinmakers voortaan toestemming te laten vragen voor de export van coronavaccins. Zo wil zij voorkomen dat de Europese Unie zelf zonder vaccins komt te zitten, zegt een EU-bron. Dat is een grote zorg sinds farmaceut AstraZeneca plotseling een streep zette door meer dan de helft van de partij die aan de EU was beloofd, maar aan andere landen nog wel vaccins levert.

Maandag kondigde Eurocommissaris Stella Kyriakides al aan dat fabrikanten de commissie voortaan "vroegtijdig" moeten inlichten als ze vaccins willen uitvoeren. Ze deed dat na een stevig gesprek met AstraZeneca, dat volgens haar niet kan uitleggen waarom het bedrijf zich niet aan het contract houdt.

Er liggen nu plannen op tafel die verder gaan dan een meldingsplicht. Fabrikanten zouden in het vervolg ook goedkeuring moeten vragen voor hun exportplannen. Maar de praktische details moeten nog worden uitgewerkt, zegt een ingewijde.

Vorig voorjaar, toen heel de wereld joeg op mondkapjes en andere beschermingsmiddelen, mochten die ook alleen met toestemming worden uitgevoerd.

De Duitse minister van Volksgezondheid toonde zich een voorstander van een aangescherpt exportbeleid voor vaccins. Bewindsman Jens Spahn ziet wel iets in exportvergunningen voor vaccins die naar landen buiten de EU worden geëxporteerd. "Dan weten we in elk geval wat wordt geproduceerd en wat Europa verlaat", zei hij volgens Duitse media.

De minister van Buitenlandse Zaken van Letland opperde ondertussen dat EU-lidstaten kunnen besluiten om AstraZeneca voor de rechter te slepen wegens contractbreuk. "De mogelijkheid zou bekeken moeten worden en het zou afgestemd moeten worden door de EU-lidstaten", zei de woordvoerder van minister Edgars Rinkevics tegen persbureau Reuters.

