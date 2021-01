EU-buitenlandchef naar Moskou, voorlopig geen sancties

maandag 25 januari 2021 , 14:48

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie gaat begin februari naar Rusland. Josep Borrell zal de regering in Moskou aanspreken op de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalni, zeggen EU-bronnen tegen persbureau AFP. De EU zou dat bezoek willen afwachten voor zij Rusland extra strafmaatregelen oplegt.

Sommige EU-landen willen Moskou uit protest voorlopig juist mijden. Ook in het Europees Parlement gingen zulke stemmen op. Maar Borrell maakte vorige week al duidelijk dat hij een bezoek aan Rusland juist "noodzakelijker dan ooit" vindt.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen buigen zich maandag over extra sancties tegen Rusland, zoals sommige lidstaten willen. De EU kan in ieder geval niet met sancties volstaan, zei Borrell dinsdag. Diplomatieke druk is volgens hem ook belangrijk, en Brussel moet dus in gesprek blijven gaan met Moskou.

Sommige Europarlementariërs opperden dat Borrell, als hij toch gaat, in elk geval ook bij Navalni moet langsgaan in de gevangenis.

