Nederland donkerrood op voorgestelde nieuwe coronakaart EU

maandag 25 januari 2021 , 16:58

gewijzigd

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Nederland zou op dit moment donkerrood kleuren op de nieuwe 'coronakaart' waaraan de Europese Commissie werkt. Dat zou betekenen dat niet-noodzakelijke reizen van en naar Nederland krachtig ontmoedigd moeten worden, vindt de commissie.

Tot dusver kleurde het ECDC, het Europese RIVM, gebieden groen, oranje of rood, afhankelijk van hoe groot het gevaar van het coronavirus er is. Bijna heel Europa valt al geruime tijd in die laatste categorie, maar nu nieuwe virusvarianten om zich heen grijpen groeien de risico's op sommige plaatsen nog fors. Om zichtbaar te maken waar het gevaar het meest loert en waar extra maatregelen zijn geboden, kondigde de commissie vorige week aan met een extra kleurcategorie te komen.

Gebieden waar 500 of meer besmettingen zijn geconstateerd op 100.000 inwoners, zouden voortaan een alarmerende donkerrode tint krijgen. Dat geldt op het ogenblik bijvoorbeeld voor Nederland, Spanje, Portugal en Zweden. De nieuwe kleur hoeft niet voor een heel land te gelden, maar kan ook voor alleen een regio nodig zijn.

Wie van een donkerrood gebied naar elders binnen de EU reist, moet een coronatest ondergaan, stelt het dagelijks bestuur van de EU voor. Bovendien zouden ze bij aankomst in quarantaine moeten. Ook mensen die een noodzakelijke reis maken zouden daar niet aan ontkomen. Tenzij die eisen de reis te veel zouden bemoeilijken. Het is onduidelijk hoe dat precies geregeld zou moeten worden.

Voor onder anderen grensstreekbewoners die vaak de grens over moeten om bijvoorbeeld naar school of hun werk te gaan, zou een uitzondering moeten gelden, vindt de commissie. Als het er aan de ene kant van de grens net zo voorstaat met de epidemie als aan de andere, is een test ook niet nodig, als het aan de commissie ligt. Dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, die tijdens hun werk toch weinig onder de mensen komen.

De EU-landen moeten nog instemmen met de commissievoorstellen. Het ECDC blijft de kaart wekelijks bijwerken.

