Brussel zet druk op AstraZeneca voor levering afgesproken doses

maandag 25 januari 2021 , 12:52

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft farmaceut AstraZeneca laten weten te verwachten dat de contractueel vastgelegde hoeveelheid doses voor de EU-landen zo snel mogelijk worden geleverd, zodra het vaccin door het Europees Geneesmiddelbureau (EMA) wordt goedgekeurd. Voorzitter Ursula von der Leyen heeft de topman van het bedrijf, Pascal Soriot, in een telefoongesprek maandagmorgen "eraan herinnerd dat de EU aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en productie van het vaccin en zo goed en snel mogelijk daar resultaat van wil zien", zei haar woordvoerder.

AstraZeneca maakte vrijdag bekend dat de eerste levering van het met de universiteit van Oxford ontwikkelde vaccin aan de Europese Unie lager zal uitvallen. Volgens de farmaceut is er een probleem met de productie. De commissie heeft al in augustus een (onbekend) miljoenenbedrag als voorschot aan de multinational betaald om productiecapaciteit voor de EU te reserveren, zodat het middel na goedkeuring onmiddellijk kan worden gedistribueerd. De EU heeft in totaal 400 miljoen doses veiliggesteld. "Als het bedrijf een probleem heeft dan moet het dat oplossen", aldus de woordvoerder. Brussel heeft vooralsnog niet met juridische stappen gedreigd, zei hij. "We concentreren ons nu op een eerlijke dialoog."

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) heeft AstraZeneca namens de EU ook een brief gestuurd waarin ze wijst op de verplichtingen. Volgens een leveringsoverzicht van het ministerie van Volksgezondheid van begin dit jaar zouden 4,5 miljoen van de AstraZeneca-vaccins in het eerste kwartaal van dit jaar in Nederland binnenkomen. Het ministerie heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij deze leverancier besteld.

Terug naar boven