Grieks-Turks overleg over claims op oostelijke Middellandse Zee

ISTANBUL (ANP/AFP) - Griekse en Turkse diplomaten zijn in Istanbul weer gaan praten, vooral over hun claims op de bodemschatten van de oostelijke Middellandse Zee. Het gaat om "inleidende" gesprekken waar de twee partijen elkaar "aftasten". Maar het is een grote stap voorwaarts na vier jaar zonder dit gezamenlijk overleg.

De laatste gespreksronden werden in 2016 afgebroken, tijdens steeds verder oplopende spanningen. Dat was na zestig bijeenkomsten sinds 2002.

Het afgelopen jaar bereikten die spanningen weer nieuwe hoogtepunten, waarbij de Europese Unie en de Duitse regering zich hebben bemoeid om de wrijvingen te bezweren. Turkije stuurde onder meer marineschepen en een onderzoeksschip naar wateren in de Egeïsche Zee, die volgens Athene tot Griekenland behoren. De EU steunt Griekenland en is in toenemende mate geïrriteerd over wat ze ziet als een confrontatiekoers van de Turkse regering van president Erdogan.

Griekenland en Turkije hebben het, mede door hun geschiedenis en het huidige grensverloop, vaak met elkaar aan de stok. De zoektocht naar olie en gas onder de zeebodem drijft de spanningen daarbij extra op. De twee hebben onder meer onenigheid over hun territoriale wateren, over rechten op het exclusief exploiteren van de zeebodem op basis van hun 'continentaal plat', over de afbakening van hun luchtruim en over Cyprus.

