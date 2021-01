Hofvijver januari 2021: ‘In de schaduw van het Capitool’

maandag 25 januari 2021 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Een bestorming van het Binnenhof, vergelijkbaar met die van het Capitool begin deze maand, is niet erg waarschijnlijk. Tot die conclusie komen wetenschappers, adviseurs en politieke commentatoren in het vandaag verschenen nummer van de Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut. Er wordt onder meer gewezen op de hoeveelheid verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse situatie. Maar, zoals Jan Schinkelshoek het mooi uitdrukte: 'Ook in Den Haag doen woorden er toe.'

Daarnaast kijkt Aalt Willem Heringa in de Hofvijver naar de Brexit. Deze mag nu dan wel voltooid zijn maar: 'de nasleep zal ons nog wel even bezighouden,' stelt onze vaste Brexit-correspondent.

Martijn Schukkink gaat in op het Portugese Voorzitterschap, dat deze maand van start gegaan is. Hij wijst daarbij op het feit dat Portugal Duits leidster Angela Merkel dankbaar mag zijn voor het land op het nippertje verlossen van: 'het hoofdpijndossier van de nieuwe meerjarenbegroting en de rechtsstaatparagraaf'. Pepijn Corduwener kijkt tenslotte naar de kabinetscrisis in Italië, en is daarbij niet bepaald verrast: 'In het land waar een jaar zonder kabinetscrisis een uitzondering lijkt te zijn, valt opnieuw een regering uiteen.'

Verder in het januari-nummer van de Hofvijver uitgebreid aandacht voor de val van kabinet-Rutte III en analyses van de mogelijkheden voor het correctief referendum en indirecte vaccinatiedwang. Er wordt in de vaste rubriek 'Op weg naar 17 maart' ook weer vooruitgekeken naar de Tweede Kamerverkiezingen: hoe zal dit gaan in deze coronatijden? 'Al met al is de situatie verre van ideaal.'

