Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa wint herverkiezing

maandag 25 januari 2021 , 9:02

gewijzigd

Bron: © Kevin Bergenhenegouwen / PDC

LISSABON (ANP/AFP/DPA) - De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa is zondag herkozen. Op basis van de resultaten van 98 procent van de kiesdistricten behaalt hij 61,6 procent van de stemmen. Rebelo de Sousa kreeg in opiniepeilingen al tot 70 procent van de stemmen toebedeeld. De officiële uitslag wordt maandagavond verwacht.

Er zijn in totaal zeven presidentskandidaten. De socialist Ana Gomes komt volgens de voorlopig uitslag als tweede uit de bus met 12,24 procent, gevolgd door de extreemrechtse Andre Ventura die goed is voor 11,9 procent.

Portugese media hadden gemeld dat de uitslag voor een verrassing zou kunnen zorgen omdat kiezers weg zouden kunnen blijven bij de stembussen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. Tegen 17.00 uur had 35 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht, iets minder dan vijf jaar geleden.

In Portugal wordt de president verkozen voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. Het staatshoofd heeft voornamelijk een ceremoniële rol en geen uitvoerende bevoegdheden, maar kan wel optreden als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.

In Portugal is sinds vrijdag 15 januari een strenge lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten als ze een geldige reden hebben, zoals naar de dokter gaan of boodschappen doen. Voor de verkiezingen werd een uitzondering gemaakt.

Portugal registreerde zaterdag een recordaantal van 15.333 nieuwe coronagevallen in een etmaal. Bijna 625.000 Portugezen zijn besmet geraakt met het virus. Zeker 10.000 patiënten zijn inmiddels overleden aan Covid-19. Het aantal nam zaterdag toe met 274, eveneens ongekend.

Terug naar boven