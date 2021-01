Biden belt Macron als eerste leider van EU-land

zondag 24 januari 2021 , 22:40

Bron: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

WASHINGTON/PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondagavond gebeld met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, de eerste leider van een EU-land die Biden sinds zijn aantreden afgelopen woensdag heeft gesproken. Biden sprak de wens uit de banden met Frankrijk aan te halen en de transatlantische relatie via de NAVO en de EU te versterken, aldus het Witte Huis.

Zaterdag sprak Biden al met de Britse premier Boris Johnson en daarvoor al met de leiders van buurlanden Canada en Mexico.

Macrons kantoor had eerder op de dag aangekondigd dat het telefoontje eraan zat te komen. Frankrijk, volgens beide leiders de oudste bondgenoot van de VS, wil de komende tijd nauw samenwerken bij zaken als klimaatbeleid, wereldhandel en de wereldwijde distributie van vaccins. Dat is mogelijk nu de VS het klimaatakkoord van Parijs weer onderschrijven en weer gaan meebetalen aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Macron vroeg ook aandacht voor de toekomst van de NAVO en Afrika. Hij wil "een hernieuwde dialoog opbouwen" tussen de EU en de VS, maar erkent wel dat er vooral wat betreft digitale en handelskwesties veel meningsverschillen zijn.

Ook Biden vindt nauwe samenwerking belangrijk, om klimaatverandering en de coronacrisis te bestrijden, en te werken aan economisch herstel wereldwijd. De leiders spraken volgens het Witte Huis ook af samen te werken op het gebied van buitenlands beleid, met als prioriteiten China, het Midden-Oosten, Rusland en de Sahel.

Bidens voorganger Donald Trump sprak met zijn ‘America First’-opstelling geregeld minachtend over de NAVO en de EU. Wanneer Biden naar Europa komt, is nog niet bekend.

Terug naar boven