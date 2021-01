EU gaat farmaceuten houden aan contracten levering coronavaccins

zondag 24 januari 2021 , 12:38

PARIJS (ANP/RTR) - De Europese Unie gaat farmaceutische bedrijven houden aan hun contracten voor de levering van coronavaccins. Dat heeft EU-president Charles Michel gezegd. Pfizer liet vorige week weten dat de levering vertraging oploopt. Ook zal de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht.

De labels van het vaccin van Pfizer moesten worden aangepast en de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Dat zou volgens het bedrijf leiden tot een vertraging van de bevoorrading, wat afgelopen week in veel EU-landen tot grote bezorgdheid leidde.

Regeringen willen weten waar ze op kunnen rekenen. Dat is bijvoorbeeld nodig om te beslissen of ze doses achter de hand moeten houden om ingeënte mensen de noodzakelijke tweede prik te kunnen toedienen. Anders kunnen ze die vast gebruiken voor nieuwe groepen.

Volgens Michel zorgde een harde opstelling er al voor dat de vertraging van Pfizer minder groot is dan het bedrijf eerst had aangekondigd. "We zijn van plan om farmaceutische bedrijven de contracten die ze hebben ondertekend te laten respecteren door wettelijke middelen die ons ter beschikking staan te gebruiken", zei Michel zondag op de Franse radiozender Europe 1.

Vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Dat komt volgens de farmaceut door een probleem in de productie. Volgens een hoge EU-functionaris gaat AstraZeneca 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van 2021, 60 procent minder dan de bedoeling was. Over de gevolgen voor de 80 miljoen doses die voor het tweede kwartaal zijn besteld, is nog geen duidelijkheid.

