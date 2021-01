VS en EU veroordelen geweld bij arrestaties in Rusland

zaterdag 23 januari 2021 , 21:13

BRUSSEL/MOSKOU (ANP/RTR/DPA) - De Amerikaanse regering veroordeelt de "grove" tactieken die de Russische politie heeft ingezet bij de massale arrestaties rond de betogingen voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalni, zowel tegen demonstranten als journalisten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington roept de Russische autoriteiten op alle arrestanten vrij te laten. Ook uit de Europese Unie klinken politieke protesten.

Verspreid over vele tientallen steden in Rusland zijn volgens monitorgroep OVD-Info meer dan 2500 betogers opgepakt, soms met veel geweld. In Moskou zou het om rond de 900 mensen gaan en in Sint-Petersburg om meer dan 300. Ook bij de gevangenis in Moskou waar Navalni vastzit werden mensen gearresteerd. Enkele tientallen agenten raakten lichtgewond.

EU-buitenlandchef Josep Borrell betreurt het "onevenredige geweld" dat de Russische politie heeft gebruikt en verwerpt ook het 'afknijpen' van internet- en telefoonverbindingen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in een verklaring grote bezorgdheid uit over de arrestaties en riep op tot vrijlating van de arrestanten.

De kwestie staat maandag op de agenda van overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, die volgens Borrell "volgende stappen" zullen bespreken. De drie Baltische landen hebben al voor nieuwe sancties gepleit.

Enkele prominente Russen riepen de EU op Russische oligarchen en andere figuren rond president Poetin te treffen met individuele mensenrechtensancties. Onder hen oud-wereldkampioen schaken Garry Kasparov en voormalig olietopman Michail Chodorkovski. "Geen diplomatieke spelletjes meer met de maffia", aldus Kasparov.

Ook in tal van steden in EU-landen kwamen mensen op de been. In Rusland wordt volgend weekend opnieuw gedemonstreerd, kondigde Navalni’s bondgenoot Leonid Volkov aan.

Navalni werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. Moskou wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

