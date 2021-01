AstraZeneca: eerste levering vaccins aan EU zal kleiner uitvallen

vrijdag 22 januari 2021 , 22:57

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP/RTR) - De eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht, heeft AstraZeneca laten weten. Dat komt volgens de farmaceut door een probleem in de productie, aldus een woordvoerder.

"De aanvangvolumes zullen lager zijn dan aanvankelijk verwacht als gevolg van lagere opbrengsten op een productielocatie binnen onze Europese toeleveringsketen", zei een woordvoerder van het bedrijf in een schriftelijke verklaring. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

Volgens een hoge EU-functionaris gaat AstraZeneca 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van 2021, 60 procent minder dan de bedoeling was. Over de gevolgen voor de 80 miljoen doses die voor het tweede kwartaal zijn besteld, zou AstraZeneca nog geen duidelijkheid kunnen geven.

Zelf liet het bedrijf weten in februari en maart "tientallen miljoenen doses" te zullen leveren aan de EU-landen, terwijl de productie "verder wordt opgevoerd".

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zijn Nederland en de andere 27 EU-lidstaten in gesprek met AstraZeneca en dat gesprek wordt komende week voortgezet. De woordvoerder benadrukt dat "de snelheid van levering de snelheid van vaccineren bepaalt" en dat eerdere berichten van het ministerie over hoeveelheden vaccins "met de nodige onzekerheden" omgeven waren.

Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die eind januari groen licht voor gebruik van het middel. De Europese landen hebben samen zeker 300 miljoen doses besteld bij de Zweeds-Britse farmaceut.

Eerder meldde de Duitse krant Bild dat AstraZeneca de Europese Commissie recent op de hoogte heeft gesteld van de vertraagde vaccinleveringen. Volgens Bild zijn die onder meer het gevolg van de recente virusmutaties uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië, die besmettelijker worden geacht dan het klassieke coronavirus. Wetenschappers van Oxford werken aan een aangepaste versie van het vaccin, dat ook bescherming tegen de nieuw opgedoken coronavarianten biedt.

