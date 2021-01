EU-voorzitter Michel waarschuwt Poetin over Navalni

vrijdag 22 januari 2021 , 13:32

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU is eensgezind in haar veroordeling van de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. De 27 EU-leiders zullen naar aanleiding van de kwestie in maart een "strategisch debat" houden over de betrekkingen tussen de EU en Rusland, heeft EU-voorzitter Charles Michel in een telefoongesprek met president Vladimir Poetin laten weten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen maandag over eventuele uitbreiding van sancties tegen Rusland.

De Russische autoriteiten arresteerden de Kremlincriticus in Moskou afgelopen weekend. Hij keerde terug naar zijn thuisland nadat hij in Duitsland was hersteld van een vergiftiging, volgens Navalni in opdracht van Poetin. Hij werd volgens de Russische autoriteiten opgepakt omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf had gehouden.

De zaak kwam donderdagavond aan de orde op een EU-top. De voorzitter van de Europese Raad bracht de oproep van de 27 aan Poetin over om "het onderzoek naar de poging tot moord op zijn persoon voort te zetten, in volledige transparantie en zonder verder uitstel", en Navalni's rechten te respecteren. Hij zit inmiddels in een beruchte gevangenis in Moskou.

