Hongarije sluit deal met Rusland over aanschaf coronavaccin

vrijdag 22 januari 2021 , 10:37

gewijzigd

MOSKOU (ANP/RTR) - Hongarije schaft als eerste EU-lidstaat het Russische coronavaccin Spoetnik V aan. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zei in een Facebookvideo dat de het middel zal helpen bij het bestrijden van het virus.

Hongarije wordt waarschijnlijk ook het eerste land in de Europese Unie dat het Russische middel gaat gebruiken. Het vaccin heeft een voorlopige goedkeuring gekregen in Hongarije, net als het Britse middel van AstraZeneca. Spoetnik V heeft nog geen goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De Hongaren vinden dat die keuring te langzaam gaat en hebben daarom zelf gehandeld.

Hoeveel doses Hongarije heeft gekocht, wordt volgens Szijjártó later bekendgemaakt. Het gaat volgens de minister wel om een grote hoeveelheid. Ook is nog niet bekend wanneer de eerste levering in Hongarije aankomt en klaar is voor gebruik. De minister zegt dat het inzetten van het Russische vaccin ervoor gaat zorgen dat het normale leven sneller weer op gang gaat komen.

De Russische makers van Spoetnik V hebben al met het EMA overlegd over de beoordelingsprocedure om hun product in de EU te kunnen uitbrengen.

Terug naar boven