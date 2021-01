Grote druk Brussel op EMA bij beoordelen coronavaccin

vrijdag 22 januari 2021 , 8:22

MEDIAWATCH - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is afgelopen november door Brussel onder grote druk gezet om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gelijktijdig met de Amerikanen en Britten goed te keuren. De toezichthouder had echter nog serieuze vragen over de zuiverheid van het vaccin. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) op basis van gelekte interne EMA-documenten.

Uit de documenten zou onder meer blijken dat de Europese Commissie wilde voorkomen dat lidstaten het voorbeeld van de Britten zouden volgen, die het vaccin al op 5 december met een ‘noodvergunning’ accepteerden, is op te maken uit een mail van een EMA-medewerker. Daarnaast zou pas weken na de Amerikanen groen licht geven te veel ‘politieke fall-out’ voor de Europese Commissie opleveren, zo mailde vice-directeur Noël Wathion van de EMA op 19 november aan zijn collega-bestuurders.

Maar bij het vaccin van Pfizer/BioNTech had de EMA nog een belangrijke vraag over verschillen in de zuiverheid van de werkzame stof, de zogenoemde RNA-integriteit. De vaccins die in het onderzoekstraject zijn gebruikt, bevatten 78 procent intact RNA, terwijl vaccin bestemd voor de grootschalige inenting ‘maar’ 55 procent bevat. Als de RNA-integriteit van het vaccin te laag is, kan dat consequenties hebben voor de mate waarin het lichaam getraind wordt in het herkennen van het coronavirus.

De gelekte documenten geven geen uitsluitsel over de vraag of de twijfels hierover uiteindelijk zijn weggenomen.

