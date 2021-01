Brussel wil 'donkerrode' coronahaarden in EU verder isoleren

vrijdag 22 januari 2021 , 0:34

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt maandag met een voorstel om in de EU 'donkerrode zones', die ook over de grenzen met buurlanden kunnen gaan, in te stellen waar niet-noodzakelijke verplaatsingen aan banden worden gelegd. Het gaat om gebieden waar het coronavirus heel hard om zich heen grijpt, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Personen die vanuit deze gebieden naar elders willen reizen zouden voor vertrek op een Covid-19-besmetting moeten worden getest en bij aankomst in een anderkleurige zone in quarantaine moeten.

Von der Leyen hamerde erop dat de interne grenzen open moeten blijven om de interne markt niet te verstoren. Maar met de snelle verspreiding van nieuwe varianten moet in kaart worden gebracht waar extra maatregelen noodzakelijk zijn, zei ze.

Volgens EU-voorzitter Charles Michel zijn de EU-leiders het eens met elkaar dat er sneller gevaccineerd moet worden. Daarbij rekenen ze erop dat de farmaceuten hun afspraken over leveringen nakomen. Volgens de Europese Commissie heeft fabrikant Pfizer verzekerd dat de leveringen van de vaccins vanaf volgende week weer op peil zijn en daarna toenemen. Volgens Von der Leyen is er brede steun voor haar oproep om in de zomer 70 procent van alle volwassenen te hebben ingeënt.

Ook zegden leiders toe meer onderzoek te laten doen naar het genetisch materiaal van het virus dat in een positieve test is aangetroffen. Op die manier kunnen nieuwe varianten sneller worden opgespoord.

