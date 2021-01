Rutte: geen EU-verbod op 'asociale' plezierreisjes, wel oproep

donderdag 21 januari 2021 , 23:41

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen gaan niet-noodzakelijke reizen niet verbieden, ook al zijn die reizen volgens premier Mark Rutte "ronduit asociaal". Wel drukken ze hun burgers nog eens op het hart voorlopig niet naar het buitenland te gaan, zegt Rutte na een nieuwe videovergadering met zijn EU-collega's over de strijd tegen het coronavirus.

Wie nu op skivakantie of een ander plezierreisje gaat, "neemt het risico dat je het virus importeert", onderstreepte Rutte. Dat kan grote gevolgen hebben nu nog besmettelijker varianten in de EU om zich heen grijpen. "Dat kun je gewoon niet maken." Volgens Rutte heeft "iedereen nog eens uitgesproken hoe belangrijk het is om niet-essentiële reizen te ontmoedigen. Maar dat is in Europa natuurlijk niet juridisch af te doen."

België kondigde vooraf aan om een verbod op niet-noodzakelijke reizen te bepleiten. Maar andere lidstaten spraken al meteen hun bedenkingen uit. Ze laten België wel de ruimte om zulke reizen zelf te verbieden, melden Belgische media.

Als het virus echter weer aan kracht wint, kunnen landen zich gedwongen zien zelfs hun grenzen te sluiten, memoreert Rutte. "Wij maken het natuurlijk ook praktisch onmogelijk voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika om te komen."

En "als dingen verslechteren, is ook niet uitgesloten dat bijvoorbeeld Duitsland grenzen sluit" met andere EU-landen, beseft Rutte. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zinspeelt daar al op.

Bij het nieuwe video-overleg zijn geen besluiten gevallen, aldus Rutte. "Het was bedoeld om bij te praten." Ook over het pleidooi van Zuid-Europese landen voor een Europees 'vaccinatiepaspoort' zou een besluit nog ver weg zijn. "In Brusselse burelen worden nu ongetwijfeld varianten van een vaccinatiecertificaat uitgewerkt, maar nu is het veel te vroeg nog."

EU-voorzitter Charles Michel is optimistisch dat de lidstaten het eens zullen worden over een gemeenschappelijk inentingsbewijs, maar benadrukte dat dit een medisch document zal zijn. "In een latere fase kunnen we bekijken of en in welke omstandigheden zo'n certificaat meer kan worden gebruikt", zei hij op een persconferentie na het overleg.

Griekenland opperde eerder dat mensen met een vaccinatiebewijs er zonder test en quarantaine op vakantie zouden kunnen gaan.

