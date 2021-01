Videotop: regeringsleiders willen effectievere aanvoer vaccins in EU

donderdag 21 januari 2021 , 21:49

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zitten vol vragen over de aanvoer van coronavaccins. Op hun coronavideovergadering donderdagavond zoeken ze naar manieren om snel meer mensen te kunnen inenten, nu nog besmettelijker virusvarianten zich aandienen.

Premier Mark Rutte en zijn collega's hebben "veel vragen over de transparantie en de planning van de leveringen van de verschillende vaccins", zegt een EU-bron. De boodschap van Pfizer, de fabrikant van het eerste vaccin dat in de EU gebruikt mocht worden, dat de bevoorrading de komende weken wat vertraging oploopt, wekte afgelopen week in veel EU-landen grote bezorgdheid.

Regeringen willen weten waar ze op kunnen rekenen. Dat is bijvoorbeeld nodig om te beslissen of ze doses achter de hand moeten houden om ingeënte mensen de noodzakelijke tweede prik te kunnen toedienen. Anders kunnen ze die vast gebruiken voor nieuwe groepen.

Komende week levert Pfizer weer zoveel vaccins als eerder was aangekondigd, heeft het bedrijf de Europese Commissie volgens een commissiewoordvoerder verzekerd. Daarna zou de fabrikant, die het vaccin samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde, zelfs meer doses kunnen aanvoeren dan eerder afgesproken.

Over een andere belangrijke kwestie, het beperken van grensverkeer binnen de EU, waren de eerste twaalf leiders die aan het woord kwamen volgens de ingewijde eensgezind. Niet-noodzakelijke reizen van het ene naar het andere EU-land moeten worden ingeperkt, zouden ze vinden. Maar de Europese binnengrenzen mogen niet weer dicht, zoals vorig voorjaar gebeurde, waarschuwt de Europese Commissie.

De EU-leiders spraken ook over vaccinatiebewijzen voor wie tegen het coronavirus is ingeënt. Mochten die er komen, dan kunnen ze vooralsnog niet dienen om reizen gemakkelijker te maken, is tot dusver volgens de EU-bron de teneur.

Terug naar boven