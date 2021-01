Mutanten coronavirus domineren negende corona-videovergadering EU-leiders

donderdag 21 januari 2021 , 18:27

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zijn begonnen aan hun negende videovergadering sinds half maart vorig jaar over hun gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. Nu dat in nog besmettelijker gedaanten in de Europese Unie om zich heen grijpt, zijn extra maatregelen geboden om de verspreiding van deze mutanten tegen te gaan, vinden premier Mark Rutte en veel van zijn collega's. Zo denken ze over het verder aan banden leggen van reizen, ook binnen de EU.

De 27 bespreken ook hoe het staat met de nationale vaccinatiecampagnes en de oproep van de Europese Commissie om te zorgen dat 70 procent van alle volwassenen in de EU in de zomer is ingeënt. Het dagelijks EU-bestuur vertelt over de stand van zaken met betrekking tot de productie van de vaccins.

