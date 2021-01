'Gebrek aan investeringen in innovatie gevaar voor Europa'

donderdag 21 januari 2021 , 17:31

Bron: Wikimedia / Palauenc05 / CC BY-SA 3.0

LUXEMBURG (ANP) - Door de aanhoudende coronapandemie wordt er minder geïnvesteerd in innovatie en dat kan de toekomstige welvaart van Europa in gevaar brengen. Zo kan het onder meer gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van Europa met andere delen van de wereld, waarschuwt de Europese Investeringsbank (EIB). Volgens de EU-instelling is de huidige crisis ook een kans om de economie te hervormen.

Geschat wordt dat Europese bedrijven hun investeringen tot nu toe al met 25 procent hebben teruggebracht. Volgens een rondvraag onder 12.500 bedrijven door de EIB verwacht 45 procent dit jaar minder te investeren vanwege de coronacrisis en de aanhoudende onzekerheid. Een op de vijf ondernemingen denkt dit jaar personeel te moeten ontslaan.

De enorme hoeveelheid overheidsgeld die aan herstel wordt besteed, kan volgens de EIB ook een rol spelen bij het beperken van klimaatverandering en de voorbereiding op de gevolgen ervan. "Zo kan Europa zijn wereldwijde voorsprong op het gebied van digitale en groene technologie versterken", zo valt te lezen in het rapport van de Europese kredietinstelling.

Terug naar boven