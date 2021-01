Europees Parlement: laat werknemer telefoon uitzetten na werktijd

donderdag 21 januari 2021 , 17:13

BRUSSEL (ANP) - Werknemers moeten het recht krijgen buiten werktijd onbereikbaar te zijn voor hun werkgever, vindt het Europees Parlement. Dat moet hen beschermen tegen moordende werkdruk en stress, tegen opbranden en andere gezondheidsklachten. Zeker nu in coronatijden de grens tussen werk- en privétijd nog sneller aan het vervagen is.

Het EU-parlement vraagt de Europese Commissie, op initiatief van de sociaaldemocraten, om het recht op onbereikbaarheid vast te leggen in EU-wetgeving. Het is nog onduidelijk of de commissie dat ook zal doen. Het parlement wil overigens wel dat de commissie pas over drie jaar in actie komt, om werkgevers en werknemers de kans te geven eigen afspraken uit te voeren. Als de commissie uiteindelijk met een voorstel komt, moeten ook de regeringen van de EU-landen nog instemmen.

Krijgt het Europees Parlement zijn zin, dan hoeven werknemers zich buiten werktijd straks niet meer bezig te houden met hun werk. Werkgevers kunnen niet langer van hen vragen in hun vrije tijd de telefoon op te nemen of e-mails en tekstberichten te beantwoorden.

Frankrijk gaf werknemers al jaren geleden het recht om zich na het uitklokken onbereikbaar te houden. Franse werkgevers en werknemers moeten daarover afspraken maken. Daardoor geïnspireerd pleit de PvdA sinds 2017 voor een soortgelijke regeling in Nederland.

"Het recht om uit te schakelen zal het leven van miljoenen Europese werknemers verbeteren", zegt Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA. Ze ziet de kwestie als onderdeel van een grotere strijd: voor de bescherming van werknemers tegen de nieuwe tol die de digitaliserende economie van hen dreigt te eisen.

