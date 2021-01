ECB komt niet met extra steun ondanks strengere lockdowns

donderdag 21 januari 2021 , 16:51

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) ziet in de steeds strengere lockdownmaatregelen in Europa geen reden zijn steunmaatregelen op te schroeven. Volgens ECB-president Christine Lagarde past de economische impact van de pandemie en alles wat daarbij komt kijken nog binnen de laatste prognoses van de centrale bank.

In december was al voorzien dat de nieuwe virusgolf ook in het nieuwe jaar druk zou zetten op de economie. Dat bijvoorbeeld Nederland nu met een avondklok komt, kon de ECB toen natuurlijk nog niet weten. Maar het grote plaatje had de ECB wel al zien aankomen. En tegenover dat ongunstige nieuws staan ook positieve ontwikkelingen, aldus Lagarde.

Ze wijst bijvoorbeeld op de start van de vaccinatieprogramma's. Daarbij lukte het Brussel vlak voor de kerst alsnog om een handelsakkoord te sluiten voor na de brexit, wat een heleboel extra economische schade heeft voorkomen. Verder heeft de Française op basis van recente inkoopmanagersindexen de indruk dat de Europese industrie de weg naar herstel heeft ingezet.

Dit alles maakt dat de ECB voorlopig wacht voor het met nieuwe economische voorspellingen komt. De rentes worden gehandhaafd op hun extreem lage niveau en het opkoopprogramma voor obligaties wordt niet verder uitgebreid.

Bij het vorige rentebesluit, in december, besloten de beleidsmakers nog wel om de geldpers extra aan te zwengelen. Ze vonden het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns, die in veel Europese landen net waren afgekondigd.

Door de extra steun in december is met het crisisaankoopprogramma van de ECB zo'n 1850 miljard euro gemoeid. Daarmee worden maandelijks tientallen miljarden euro's in de economie van de eurozone gepompt. Daar gaat de ECB zeker tot en met maart volgend jaar mee door en in ieder geval totdat de crisisfase van de virusuitbraak voorbij is.

