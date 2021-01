Duitsland wil grenssluitingen tussen Europese landen voorkomen

donderdag 21 januari 2021 , 11:27

gewijzigd

© Europese Unie

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Duitsland wil dat de Europese landen heel nauw samenwerken om coronabesmettingen terug te dringen en nieuwe varianten van het virus te bestrijden. Berlijn hoopt dat grenssluitingen achterwege kunnen blijven dankzij intensieve samenwerking. Dat is de boodschap van regeringscoördinator of 'Kanzleramtchef' Helge Braun, op de dag dat Europese leiders online een topconferentie houden over de bestrijding van het coronavirus.

Braun beklemtoonde dat Duitsland "synchroon wil handelen" met buurlanden. Het doel is volgens hem te voorkomen dat er grenzen gesloten moeten worden, maar dat kan niet worden uitgesloten als buurlanden niet genoeg doen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Duitsland heeft negen buurlanden.

In de Bondsrepubliek rapporteren de gezondheidsautoriteiten steeds minder besmettingen. Volgens de laatste cijfers ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners donderdag op 119. Dat is het laagste aantal sinds 1 november en dit aantal daalt al tien dagen achter elkaar. Volgens Braun streeft de regering nu met de jongste coronamaatregelen naar gemiddeld 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

De regionale verschillen zijn echter erg groot en Braun ziet ook de mogelijkheid dat er voor de binnenlandse grenzen tussen de deelstaten eventueel strenge coronamaatregelen moeten worden genomen.

Terug naar boven