EU-leiders bespreken verbod op niet-noodzakelijke reizen

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders bespreken donderdagavond onder meer of ze skivakanties en andere niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het coronavirus in de Europese Unie tegen te gaan.

De nieuwe videovergadering van premier Mark Rutte en zijn collega's over de strijd tegen de coronapandemie staat in het teken van de nieuwe Britse, Zuid-Afrikaanse en andere mutaties van het virus. Nu die in de EU om zich heen grijpen, groeit daarover de ongerustheid.

België gaat een verbod op niet-essentiële reizen bepleiten, kondigde premier Alexander De Croo aan. Hij zou niet de grenzen willen sluiten, zoals tijdens de eerste coronagolf vorig voorjaar gebeurde en sindsdien weer uit den boze is. Maar De Croo wil het grensverkeer wel beperken tot vrachtwagenchauffeurs, grenswerkers en anderen die echt de grens over moeten. De negatieve reisadviezen die de meeste landen hebben afgegeven blijken volgens hem niet genoeg om plezierreizen voorlopig te laten.

Ook Nederland denkt naarstig over mogelijkheden om reizen te ontmoedigen, ook binnen de EU. Het kabinet kondigde al een coronatestplicht aan voor mensen die met het vliegtuig of de boot naar Nederland komen. Daar komt binnenkort een quarantaineplicht bij.

De EU-leiders bespreken tijdens het overleg, dat om 18.00 uur begint, ook de invoering van een Europees coronavaccinatiebewijs. Maar daarover zijn nog zoveel juridische en praktische vragen dat er nog geen besluit valt. Laat staan dat zo'n bewijs binnenkort al een vereiste wordt om zonder coronatest of quarantaine tussen EU-landen te mogen reizen, zoals sommige Zuid-Europese vakantielanden graag zouden zien.

Behalve thuisblijven en inenten proberen de EU-leiders ook het testen donderdagavond weer beter op elkaar af te stemmen. Daar zit mogelijk schot in: de uitslag van een coronasneltest is straks ook geldig in een ander EU-land, zo zijn de lidstaten al in principe overeengekomen.

