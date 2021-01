EU en VN verwelkomen terugkeer VS in klimaatverdrag Parijs

donderdag 21 januari 2021 , 0:07

NEW YORK/BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties is opgetogen gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de VS weer deel te laten uitmaken van het klimaatverdrag van Parijs. Biden ondertekende woensdag een decreet waarmee de VS zich weer conformeren aan de doelen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken.

In een gezamenlijke verklaring stellen vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en EU-buitenlandchef Josep Borrell dat zij de terugkeer van de VS in het verdrag van Parijs verwelkomen. "We kijken ernaar uit om om de Verenigde Staten weer aan onze zijde te hebben in het aanvoeren van de internationale inspanningen om de klimaatcrisis te bestrijden", schrijven Timmermans en Borrell. "De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van ons tijdperk en kan alleen worden overwonnen door onze krachten te bundelen."

VN-chef Antonio Guterres riep Biden direct op om een "ambitieus" plan op te stellen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "Ik verwelkom de stappen van president Biden om weer mee te doen met het verdrag van Parijs over klimaatverandering en zich aan te sluiten bij de groeiende coalitie van regeringen, steden staten, bedrijven en mensen die ambitieus actie ondernemen om de klimaatcrisis te bestrijden", aldus Guterres.

Bidens voorganger Donald Trump besloot in juni 2017 om uit het verdrag van Parijs te stappen. Vanaf 4 november 2020 maakten de VS niet langer deel uit van de wereldwijde coalitie tegen de opwarming van de aarde.

Trump houdt nog altijd vol dat het klimaat niet opwarmt, maar juist afkoelt. Biden denkt daar anders over en is juist een groot voorstander van het tegengaan van opwarming van de aarde. In zijn campagne beloofde hij te zullen mikken op nul CO2-uitstoot in 2050 in de VS.

