Friesland neemt motie van treurnis aan tegen Europese Commissie

woensdag 20 januari 2021

LEEUWARDEN (ANP) - De Provinciale Staten van Friesland hebben een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie, omdat die te weinig zou doen voor het beschermen van de taal en cultuur van minderheden. De motie is een initiatief van de Statenfractie FNP, die hoopt dat ook andere landen en regio’s van zich laten horen.

Aanleiding is het Europese burgerinitiatief Minority SafePack dat een jaar geleden is ingediend. Daarin wordt onder meer gevraagd naar een Europees beleid voor minderheidstalen zoals het Fries. De initiatiefnemers haalden meer dan 1,1 miljoen handtekeningen op, waaronder 3213 uit Nederland. Ook het Europees Parlement schaarde zich achter het initiatief, maar de Commissie maakte onlangs echter bekend niet met nieuw beleid en wetgeving te komen.

"Het is natuurlijk bizar dat de Europese Commissie het burgerinitiatief zomaar aan de kant zet. Het Europees Parlement is voor, het plan krijgt steun van een miljoen burgers en van een groot aantal gekozen politici", reageert FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol. "De reactie van de Europese Commissie is arrogant en brengt schade toe aan de democratische legitimiteit van de Europese Unie. Dat kunnen we niet zomaar laten gaan."

