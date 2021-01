Voorzitter EU-parlement: samenwerken met Biden voor democratie

woensdag 20 januari 2021 , 18:55

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - De wereld heeft een sterke band tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie nodig. De nieuwe Amerikaanse regering onder president Joe Biden markeert een nieuw begin in de transatlantische relatie", waarin we zullen samenwerken voor democratie en het algemeen welzijn", zegt de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli in een boodschap met felicitaties aan Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.

Sassoli zegt ondanks de recente gebeurtenissen in Washington, waarbij het Capitool werd bestormd door aanhangers van de vorige president Donald Trump, vertrouwen te hebben in het Amerikaanse democratische model en zijn instellingen. "Maar de gebeurtenissen herinneren ons eraan dat democratieën breekbare systemen zijn en dat, om ze te laten functioneren, ze moeten worden verdedigd." Dat moet gebeuren door het algemeen welzijn te beschermen, door deelname te garanderen, door transparantie en door betrokkenheid van de burgers, stelt Sassoli.

Hij nodigt Biden uit om het Europees Parlement te komen toespreken, en samen te werken om onder meer klimaatverandering tegen te gaan, onacceptabele en toenemende ongelijkheid aan te pakken en de coronapandemie te bestrijden.

